Stap naar Europees verbod op microplastic

Er moet een Europees verbod komen op het gebruik van microplastic in een hele reeks producten, stelt het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Fabrikanten voegen dergelijke plastic deeltjes van kleiner dan vijf millimeter toe aan cosmetica, schoonmaakmiddelen, verf, bouwmaterialen en medicijnen.

Deze biologisch niet-afbreekbare deeltjes zitten niet alleen in verzorgingsproducten als scrubs, tandpasta en doucheschuim, maar worden ook veel gebruikt in de land- en tuinbouw. Een verbod kan de hoeveelheid microplastic die in het milieu terechtkomt de komende twintig jaar met vierhonderdduizend ton terugdringen.

Beperking

Gezien de risico’s voor gezondheid en milieu is een beperking van het gebruik gerechtvaardigd, aldus het in Helsinki gevestigde agentschap. Microplastics hopen zich namelijk op en kunnen duizenden jaren in het milieu rondzwerven. Wat daarvan het effect is op de lange termijn, is momenteel nog niet goed vast te stellen. Bekend is wel dat microplastic, evenals de nog kleinere nanodeeltjes, in de voedselketen terecht kan komen. De mogelijke gevolgen voor de gezondheid zijn volgens ECHA nog niet bekend.

Oordeel

Sommige lidstaten hebben al een verbod ingesteld op het gebruik van microplastic in vooral cosmetische producten. Over een EU-breed verbod wordt naar verwachting op zijn vroegst over een jaar gestemd. EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) noemt het oordeel van ECHA een essentiële eerste stap tegen microplastic. (ANP)