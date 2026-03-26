Waterschappen willen diclofenac-crèmes op recept om waterkwaliteit 

Onderzoek of crèmes en gels van de pijnstiller diclofenac vrij verkrijgbaar moeten blijven. Die oproep doet de Unie van Waterschappen (UvW) aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Volgens de 21 waterschappen staat de waterkwaliteit onder druk door medicijnresten die via het riool in het oppervlaktewater belanden.

Moeilijk te zuiveren

Medicijnen zoals diclofenac zijn volgens de Unie moeilijk uit het water te zuiveren. Ook nemen de kosten en energie die dat vraagt toe. De koepelorganisatie vraagt het CBG bij het beoordelen van zelfzorggeneesmiddelen daarom ook te kijken naar de milieueffecten die zulke medicijnen hebben.

“Omdat deze middelen vrij verkrijgbaar zijn bij drogist en supermarkt, vindt het gebruik vaak plaats zonder begeleiding van een zorgprofessional”, stellen de waterschappen. “Als deze middelen alleen nog op recept verkrijgbaar zijn, kan dat onnodige belasting van het milieu voorkomen.”

Medicijnresten in oppervlaktewater

Diclofenac is volgens de Unie exemplarisch voor het grotere probleem met medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater. Op meer dan de helft van de locaties die het RIVM eerder onderzocht op diclofenac, was de concentratie van de pijnstiller hoger dan aanbevolen is voor het waterleven. De resten van het middel belanden meestal in het water nadat die zijn gebruikt op de huid, bijvoorbeeld als crème. Via het afspoelen onder de douche of bij het wassen van kleding komen de stoffen in het riool.

De waterschappen vragen het CBG te onderzoeken hoe de schadelijke effecten van zelfzorggeneesmiddelen op de waterkwaliteit verminderd kunnen worden. Het aanpakken bij de bron, wat Europees wordt vereist, is volgens de waterschappen alleen mogelijk door samen te werken met toezichthouders, partijen uit de zorg en de medicijnsector. (ANP)