'Studie groeimiddel baby's terecht gestopt'

Een test van het UMC in Amsterdam van een middel dat aan zwangeren werd gegeven is vorig jaar zomer terecht voortijdig stilgelegd. Dat maakte het universitaire ziekenhuis bekend.

Het middel sildenafil, beter bekend als Viagra, werd gegeven aan zwangeren van wie de baby vroeg in de zwangerschap een ernstige groeibeperking had, om te onderzoeken of de placenta kan groeien. Alle grote medische centra in Nederland, onder leiding van het UMC, namen deel aan het onderzoek.



In totaal kregen 108 vrouwen tussen 2015 en 2018 sildenafil. Toen bleek dat veel baby's van deelnemende vrouwen overleden, ontstonden zorgen, waarna het onderzoek werd stilgelegd. In totaal overleden 44 kinderen van de 108 vrouwen. Bij de controlegroep van 108 vrouwen, die een placebo kregen, overleden 40 kinderen. Dat verschil is te klein om te zeggen dat het middel schadelijk was en volgens hoofdonderzoeker Wessel Ganzevoort van het Amsterdam UMC kan dan ook niet worden vastgesteld of er daadwerkelijk baby's zijn overleden door de proef.

Toch staan de onderzoekers achter de beslissing voortijdig te stoppen. Volgens het UMC is duidelijk dat het middel niet werkt als gehoopt. "Sildenafil biedt geen gezondheidswinst voor kinderen die niet goed groeien in de baarmoeder, mogelijk zijn er zelfs nadelen. Dus wij adviseren artsen het middel niet meer voor te schrijven aan zwangere vrouwen met dit probleem."

De studie werd afgelopen zomer stopgezet omdat uit voorlopige resultaten bleek dat er mogelijk nadelige effecten waren voor de kinderen. Vooral de kans op een ernstige aandoening aan de longvaten leek groter. Daarbij leek er een verband tussen die aandoening en de sterfte van de pasgeboren baby's. Ook was er geen kans meer dat er positieve effecten waren. (ANP)