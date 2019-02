ZZG Zorggroep verkoopt voormalige serviceflat

ZZG Zorggroep heeft de Kwakkenbergflat in Berg en Dal verkocht aan vastgoedbeheerder Vermeer & Willems. De zorgorganisatie stoot het vastgoed af omdat het niet langer dienstdoet als serviceflat, zo meldt het AD.

"We investeren alleen nog in vastgoed waar we 24-uurszorg geven." aldus een woordvoerder tegen de krant. "Voor bewoners die zorg behoeven, blijft ZZG wel hulp aan huis bieden."

De bewoners van de Kwakkenbergflat zullen weinig merken van de verandering. Hun contract met alle gemaakte afspraken wordt integraal overgenomen. Er komt wel een ander aanspreekpunt voor onderhoud en service. Ook krijgt het gebouw een kleine opknapbeurt.

De Kwakkenbergflat staat naast het voormalige verpleeg- en verzorgtehuis Vijverhof. Het is de bedoeling dat dit gebouw gesloopt gaat worden, net als een aantal voormalige zorgwoningen, aldus het AD.