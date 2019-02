Groene Hart Ziekenhuis benoemt interim-bestuurder

De raad van toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda heeft Jim Kemper benoemd tot interim-lid van de raad van bestuur. Kemper vervangt per 1 maart Godfried Barnasconi, die voorzitter wordt van de raad van bestuur van de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan.

Kemper is sinds 1994 werkzaam als KNO-arts in het GHZ. Van 1998 tot 2002 en van 2010 tot 2013 was hij voorzitter van de medische staf. Kemper blijft tijdens zijn interim werkzaamheden nog anderhalve dag per week werkzaam als KNO-arts in het GHZ.

Kemper is voor een periode van uiterlijk zes maanden benoemd. In die periode zal Marlies Telgenkamp de rol van voorzitter van de raad van bestuur vervullen. De raad van toezicht gaat ondertussen op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

De raad van toezicht van het GHZ is blij met de benoeming van Kemper. Volgens de raad is het een "groot voordeel" dat Kemper het ziekenhuis goed kent. Rvt-voorzitter Henk Hagoort: "We zijn op zoek gegaan naar een interim-lid raad van bestuur dat samen met Marlies Telgenkamp zorgt voor bestuurlijke continuïteit en het leiding geven aan verschillende ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis. Dit stelt de raad van toezicht in staat om ondertussen op zorgvuldige wijze een nieuwe voorzitter raad van bestuur te werven."