Inspectie geeft stichting Zahet aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft stichting Zahet, locatie Gasthuis Schependomlaan in Nijmegen een aanwijzing opgelegd en het verscherpt toezicht verlengd. De noodzakelijke verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg gaan de inspectie niet snel genoeg.

Gasthuis Schependomlaan biedt zorg aan vijftien cliënten. In februari 2018 plaatste de inspectie de instelling onder verscherpt toezicht. De inspectie verlengde dit verscherpt toezicht al een keer.

Stichting Zahet is volgens de inspectie niet in staat gebleken doorgevoerde verbeteringen vast te houden. Er wordt niet zorgvuldig omgegaan met medicijnen, zoals het bewaren en toedienen. Bovendien worden de vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij iedere cliënt zorgvuldig afgewogen.

De inspectie stelt hiervoor geen verscherpt toezicht in, maar geeft nu een aanwijzing voor de tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, medicatieveiligheid en sturen op kwaliteit en veiligheid. Het verschil met een verscherpt toezicht is dat de inspectie bij een aanwijzing de verbetermaatregelen kan afdwingen, met behulp van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Bij een verscherpt toezicht kan dat niet.

Stichting Zahet krijgt een maand de tijd om te voldoen aan de normen op de thema’s persoonsgerichte zorg en medicatieveiligheid. Voor de verbeteringen op het gebied van sturen op kwaliteit en veiligheid krijgt stichting Zahet zes maanden de tijd.