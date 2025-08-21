IGJ heeft weer vertrouwen in verpleeghuis Dubbelmonde

Verpleeghuis Dubbelmonde van PZC Dordrecht heeft de zorg op zeven van de acht getoetste normen verbeterd. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een aangekondigd vervolgbezoek.

Afgelopen oktober bracht de IGJ een inspectiebezoek aan locatie Dubbelmonde van PZC Dordrecht. De toezichthouder constateerde dat de verpleeghuiszorg op acht van de zeventien getoetste normen tekortschoot. Zo waren er veel incidenten op het gebied van medicatieveiligheid, moesten zorgverleners de risico’s en individuele afwegingen over de benodigde zorg beter vastleggen en beter werken volgens richtlijnen en het organisatiebeleid. “De inspectie ziet dat cliënten risico’s lopen”, aldus de toezichthouder in het eerste rapport.

Verbeterplan

PZC Dordrecht herkende zich in de beoordeling van de IGJ en zag dit ook terug in haar interne tweejaarlijkse kwaliteitsscan. “Naast personele uitdagingen zit de locatie Dubbelmonde in een noodzakelijke transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De komende periode zal er onverminderd worden ingezet om aan de kwaliteit van de normen uit het kwaliteitskader te voldoen”, reageerde de organisatie op het eerste inspectierapport.

Eind april 2025 moest Dubbelmonde aan de normen voldoen waarop zij tekortschoot. De inspectie ziet diverse verbeteringen. Zo hebben de zorgmanager en directeur van PZC Dordrecht een verbeterplan gemaakt dat wekelijks wordt geëvalueerd. Om cliënten en naasten te betrekken, zijn er familie-avonden over het verbeterplan georganiseerd en is de cliëntenraad geïnformeerd over de verbeterdoelen.

Transparant

Met name de opvolging van alarmeringen is besproken als verbeterpunt. “Hier heeft Dubbelmonde onderzoek naar gedaan en verbeteracties ingezet.” Daardoor is volgens de zorgmanager zowel het aantal alarmeringen als de gemiddelde reactietijd afgenomen. “Dubbelmonde draagt er nu zorg voor dat zorgverleners voldoende ruimte krijgen om te reflecteren.” Daarnaast zorgt het verpleeghuis voor voldoende deskundige zorgverleners en stimuleert het veiligheidsbewustzijn van zorgverleners.

De inspectie constateert na het vervolgbezoek dat Dubbelmonde aan zeven van de acht getoetste normen (grotendeels) voldoet. “De inspectie ziet tijdens het bezoek dat de zorgverleners en het management zich toetsbaar, transparant en lerend opstellen. Zij hebben in beeld wat goed gaat en waar verbetering nodig is.”

Geen vervolgbezoek

Op één norm voldoet het verpleeghuis grotendeels niet: methodisch werken. Zorgmedewerkers moeten de risico’s in de zorg nog beter vastleggen. Dubbelmonde moet ook het leren en verbeteren beter borgen in teamoverleggen. “Daarnaast kunnen zorgverleners het handelen volgens organisatiebeleid en protocollen vaker met elkaar bespreken.”

De IGJ heeft voldoende vertrouwen in de verbeteracties van Dubbelmonde. Een vervolgbezoek acht de inspectie daarom niet nodig. Wel moet de organisatie binnen een half jaar aan alle normen voldoen.