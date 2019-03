Tragel werft Spanjaarden voor zorg in Zeeuws-Vlaanderen

De Zeeuwse zorginstelling Tragel werft Spaanse zorgmedewerkers om in Zeeuws-Vlaanderen aan de slag te gaan. Het doel is om het personeelstekort in de zorg terug te dringen. De organisatie start in september van dit jaar met een kleine groep, met de bedoeling om op termijn uit te breiden.

Door de bevolkingskrimp in combinatie met economische groei stevent Zeeuws-Vlaanderen af op een groot tekort aan medewerkers, ook in de zorg. Die ontwikkeling kan op termijn de continuïteit van voorzieningen, organisaties en bedrijven verzwakken, aldus Tragel. De organisatie is daarom op zoek gegaan naar manieren om de tekorten terug te dringen.

Onder de projectnaam Hulst Vestigingsstad zoekt Tragel de samenwerking op met de gemeente Hulst, woningcorporaties en andere organisaties in de regio om goed opgeleide Spaanse zorgmedewerkers naar Hulst te halen. Deze medewerkers zullen daar eerst de Nederlandse taal leren, voor ze in Zeeuws-Vlaanderen aan het werk kunnen gaan. De intentie is om nieuwe medewerkers te binden aan Zeeuws-Vlaanderen en zich hier definitief te laten vestigen. Om die reden wordt met de gemeente Hulst en de woningcorporaties ook gewerkt aan inburgering en de realisatie van nieuwe woningen voor starters.