Nieuwe bestuurder voor Spine & Joint Centre

Het Spine & Joint Centre Rotterdam krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Op 1 april start Hans van der Horst zijn werkzaamheden. Van der Horst volgt Chris Driessen op, die per 1 mei terugtreedt als voorzitter van het bestuur.

Dat meldt Stichting Spine & Joint Centre op 12 maart. Chris Driessen vormde sinds augustus 2015 samen met Jan-Paul van Wingerden het bestuur van de Stichting Spine & Joint Centre. Al bij zijn aantreden is zijn vertrek met de raad van toezicht afgesproken. Onder leiding van Driessen is het Spine & Joint Centre verder geprofessionaliseerd, gecertificeerd en toekomstbestendig gemaakt, aldus de rvt.



Zijn opvolger Hans van der Horst is een ervaren manager en bestuurder in de zorg. Hij was de afgelopen jaren al voor één dag per week verbonden aan de stichting. Hij was onder andere belast met planning & control. In die rol was hij ook lid van het Management Team van het Spine & Joint Centre.



Het Spine & joint Centre Rotterdam is sinds 1996 het medisch specialistisch revalidatie- en expertisecentrum voor de behandeling van chronische rug-, bekken- en nekklachten.