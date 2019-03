Verpleeghuis St. Jurriën omgebouwd tot appartementencomplex

Verpleeghuis St. Jurriën in Deventer heeft woensdag de deuren weer geopend na een grondige verbouwing. Zorggroep Solis huurt de zorgappartementen die in het complex zijn gerealiseerd, meldt RTV Oost.

In het pand, dat dateert uit 1950, hebben de tweepersoonskamers plaatsgemaakt voor eenpersoonskamers. De nieuwe zorgappartementen in het pand worden gekenmerkt door veel open ruimtes en veel glas.

Volgens het oorspronkelijke plan zou het verpleeghuis worden gesloopt en plaatsmaken voor nieuwbouw. In 2010 verhuisden de voormalige bewoners van St. Jurriën daarom naar een nieuwe zorglocatie in de wijk Spikvoorde. Door nieuwe plannen van de regering werd de nieuwbouw financieel niet meer haalbaar. Het pand werd hierop verkocht aan City Apartments die in een leegstaande vleugel nieuwe zorgappartementen realiseerde. Zorggroep Solis huurt de appartementen nu terug.

De geschiedenis van St. Jurriën gaat terug tot in de dertiende eeuw. Toen was het nog een plaats voor melaatsen. In de negentiende eeuw richtte St. Jurriën zich op ouderenzorg, aldus RTV Oost.