Nieuwe directeur Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Per 1 april is Diana van Langerak de nieuwe directeur van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). Zij zal vooral gaan werken aan de positionering en professionalisering van de BVKZ en haar leden.

Dat heeft het bestuur van de BVKZ op 10 april bekend gemaakt. Van Langerak heeft al twintig jaar ervaring in de zorgsector in diverse functies als hoofd P&O, bestuurssecretaris, manager en directeur met als specifieke aandachtsgebied de ouderenzorg.



BVKZ zet zich in voor de collectieve belangenbehartiging van kleinschalige zorgaanbieders op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. De vereniging adviseert, faciliteert en ondersteunt haar leden met als doel de kleinschalige zorgaanbieders ruimte voor lokaal ondernemerschap te bieden. Dit voor passende samenwerking tussen cliënt en zorgaanbieders.