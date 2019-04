Bouwinvest Healthcare Fund koopt zorgwoningen in Heerenveen

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft 99 appartementen en zes bungalows gekocht van ontwikkelaar Fraxus Living & Care in het project Oranjewoud in Heerenveen. Bouwinvest verhuurt de woningen langdurig aan Stichting Service Appartementen Oranjewoud (SSAO).

Dat meldt Bouwinvest op 24 april. Naast allerhande diensten, kunnen bewoners van Oranjewoud ook gebruik maken van zorg. Die wordt aangeboden door Oranjewoud Zorg.

Groene omgeving

De woningen worden omschreven als modern en duurzaam zorgvastgoed, inspelend op de trend om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ze komen in een groene, parkachtige omgeving. Naast de huurwoningen komen er ook 37 koopappartementen en zes koopbungalows. Middenin het park blijft ruimte voor het bestaande paviljoen met onder andere een grand café, maaltijdservice, kapsalon, servicewinkel, schoonheidsspecialiste, pedicure, fysiotherapeut en bibliotheek.



Het Bouwinvest Healthcare Fund is een vastgoedbeleggingsfonds exclusief voor bpfBOUW, pensioenfonds voor de bouw. Het fonds richt zich hierbij op drie segmenten: Verzorgd Wonen, Intramurale Zorg en Zorgcentra. Verzorgd Wonen is een segment dat zorg- en welzijnsdiensten met elkaar combineert.