Detacheerder slaat vleugels uit naar ggz

Uitzend- & detacheringsbureau Highcare neemt Buro MK over. Met de overname van het in de ggz gespecialiseerd bureau breidt Highcare de dienstverlening uit naar een specifieke nichemarkt waar het tot op heden nog beperkt actief was.

De overname past volgens Highcare binnen de actieve buy-and-build strategie. Eerder al werden bedrijven als Ambucare, SEHV, EMC, Latona, Fydalo en Zorgzuster werden overgenomen. Door de overname van Buro MK versterkt Highcare naar eigen zeggen de leidende marktpositie als toonaangevend uitzend- & detacheringsbureau in de zorg én opleider van gespecialiseerd zorgpersoneel.

Verbreding

Buro MK is in 2007 in Zutphen opgericht als gespecialiseerd uitzendbureau binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De organisatie is actief binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorg en ouderenzorg. Buro MK is naar eigen zeggen de meest prominente speler binnen de Nederlandse ggz-instellingen en focust zich daarbij op groepsleiders, verpleegkundigen en sociotherapeuten. Highcare bedient voornamelijk klanten binnen de ziekenhuizen, ambulancezorg en VVT sector. Door de krachten te bundelen, verbreden en verbreden beide organisaties het dienstenpalet.

Door de overname van Buro MK gaat Highcare 150 klanten bedienen met een flexibele pool van bijna 3000 uitzend- en detacheringskrachten. Highcare wil de komende vijf jaar groeien naar een omzet van 40 miljoen euro. Met het oog hierop is Highcare voornemens om bedrijven over te nemen welke gespecialiseerd zijn in arbeidsbemiddeling en het opleiden van zorgpersoneel.