NVZ vereenvoudigt declaratieregels ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een plan gepresenteerd met versimpelde registratie-en declaratieregels. De nieuwe regels bieden duidelijkheid over wanneer een tweede zorgtraject gestart mag worden; zo mag voortaan de medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een extra DBC-zorgtraject gerechtvaardigd is.

De NVZ heeft sinds 2017 gewerkt aan de nieuwe parallelliteitregels, samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit deden zij binnen het traject 'Vereenvoudigen regelgeving MSZ'. Parallelle zorgtrajecten vormden hierbij de grootste uitdaging.

Overlappende DBC-zorgtrajecten

Parallelliteitregels binnen de medisch specialistische zorg schrijven voor wanneer er twee of meer DBC’s naast elkaar - dus parallel - geregistreerd mogen worden. Het gaat hierbij om DBC-zorgtrajecten die elkaar minimaal één of meer kalenderdagen overlappen. In de praktijk mag een specialist alleen een tweede DBC openen als er sprake is van een nieuwe zorgvraag, diagnosestelling, en behandeling. Maar in de uitvoering lopen partijen tegen verschillende problemen aan. Dat blijkt uit de gezamenlijke werkgroep 'Vereenvoudigen regelgeving MSZ'.

Een voorbeeld van zo’n probleem is dat de huidige parallelliteitsregels niet goed aansluiten bij de praktijk van ziekenhuizen. Het begrip ‘behandeling’ bepaalt wat wel en niet is toegestaan in de parallelle registratie van DBC’s. Maar de betekenis van het begrip is echter discutabel: wat is behandelen, betreft dit ook het voorschrijven van medicijnen?

Administratieve lasten

Een ander knelpunt is dat de huidige regels op meerdere manieren te interpreteren zijn, en ook worden ze verschillend toegepast. Bijvoorbeeld bij multidisciplinaire behandeling, wanneer is er sprake van een eigen behandeling? En als je samen behandelt, kan dit dan gezien worden als een eigen behandeling? Een andere kwestie is dat de in parallelliteitsregels in de huidige vorm voor veel herstelwerk achteraf zorgen, en daarmee een onnodige administratieve last zijn.

Het nieuwe voorstel tracht deze en nog meer knelpunten weg te nemen. In hetzelfde document wordt uitgelegd wat het nieuwe voorstel precies inhoudt. Onder andere dat de medisch specialist zelf de afweging maakt of het openen van een extra DBC-zorgtraject gerechtvaardigd is. Met de nieuwe regels moet dit veel duidelijker worden. Ook worden de gehanteerde begrippen meer in lijn gebracht met de praktijk van de medische specialist. Daarnaast mag een tweede DBC binnen eenzelfde specialisme alleen geopend worden als er sprake is van een tweede zorgvraag, en separaat uit te voeren beleid ten aanzien van die tweede zorgvraag.

Verwarring grootste knelpunt

De NZa steunt het initiatief en neemt deel aan het traject. NZa-woordvoerder Eric Bloem: “Het uiteindelijke doel van dit traject is dat de regels simpeler en daarmee duidelijker worden. De verwarring onder zorgaanbieders over het wel of niet mogen starten van een tweede traject, vormde namelijk het grootste knelpunt. Daarnaast voorkomen de nieuwe regels zoveel mogelijk dubbele registraties”. Koen Venenkamp, woordvoerder van ZN, onderschrijft deze visie: “Als zorgverzekeraar vinden we het geen goede zaak dat de huidige parallelliteitsregels onvoldoende aansluiten bij de praktijk. Daarnaast vinden we de beperkte administratieve lasten heen gunstige bijkomstigheid”.

Uitwerking registratiewijzer

NZa heeft de voorgestelde wijzigingen opgenomen in de regeling medische specialistische zorg voor 2020. De NVZ, ZN, NFU, en FMS werken de komende tijd nog een gezamenlijke registratiewijzer uit voor de eenduidige toepassing van de versimpelde regels. Deze wordt eind mei 2019 ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

De nieuwe regels gelden per 1 januari 2020. Tot die tijd blijven de huidige regels van toepassing.