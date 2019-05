'Verschuif nadruk van verzuim naar werkplezier in de zorg'

In het debat over personeelstekorten, maar ook in het zoeken naar oplossingen hiervoor, ligt de nadruk te veel op ziekteverzuim. Dat moet anders. "De nadruk moet van verzuim naar werkplezier. We moeten de oplossing positief benaderen en uitgaan van wat wel goed gaat", zegt Sabine Uitslag. Dinsdag leidt zij de eerste bijeenkomst van de community van Chief Happiness Officers (CHO) in de zorg.

Bij de CHO Community hebben zich inmiddels tachtig mensen uit zestig zorgorganisaties aangesloten. Zo’n vijfendertig van hen zijn dinsdag in Nieuwengein aanwezig bij de eerste officiële bijeenkomst van het netwerk dat werkplezier in de zorg tot speerpunt moet maken. Sabine Uitslag leidt de conference vanuit haar functie als projectdirecteur Werkplezier en Chief Inspiration Officer bij FWG, het advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg.

"De mensen die vanmiddag bij elkaar zijn, hebben veel verschillende titels", vertelt Uitslag. "De een is chief happiness officer, de ander heet projectmanager duurzame inzetbaarheid of hr-medewerker personeelsbehoud. Er zitten ook managers van zorgafdelingen bij die van werkplezier een deel van hun werk hebben gemaakt. Het zijn in ieder geval mensen uit de zorg die werk willen maken van werkplezier. Je ziet dat dit enorm speelt."

Het idee voor de CHO Community is voortgevloeid uit de Dag van het Werkplezier op 29 januari. FWG organiseert sinds dit jaar deze werkdag waarop zorgorganisaties de schijnwerper kunnen zetten op het werkplezier in de sector. "De ideeën die daar zijn gedeeld en opgedaan zijn opgepakt door zorgorganisaties", gaat Uitslag verder. "Het werd duidelijk dat werkplezier geen hype is, maar een beweging die steeds meer op gang komt. De vraag was hoe we deze beweging kunnen doorzetten. Het antwoord was: door deze community op te zetten."

Uitstroom

Een belangrijke vraag die de chief happiness officers moeten beantwoorden is hoe de uitstroom van medewerkers uit de zorg een halt kan worden toegeroepen. De Commissie Werken in de Zorg – die sinds augustus 2018 de regionale aanpak van arbeidsmarktproblematiek volgt – stelde in januari dat werkgevers beter hun best moeten doen om medewerkers binnen de boot te houden. Nu zoeken zorginstellingen de oplossing voor personeelstekorten nog vooral in de werving van nieuw personeel, terwijl de uitstroom deze instroom grotendeels weer teniet doet.

Een groep van 220 zorgorganisatie kondigde in april een groot onderzoek naar de uitstroom van personeel aan. Het onderzoek moet duidelijk maken wat er aan de uitstroom ten grondslag ligt. Anders dan dat een deel komt door vergrijzing van de het personeelsbestand, hebben zorgorganisatie daar te weinig zicht op.

"Hoe krijgen en houden we die achterdeur dicht, dat is de hamvraag", zegt Uitslag. "We zien dat werkplezier hier een grote rol bij speelt. Werkplezier groeit met de betrokkenheid van zorgprofessionals, maar ook met de mate van eigenaarschap en autonomie die zij ervaren."

Inspiratie

Op de bijeenkomst in Nieuwengein houden Paul Raaijmakers en Johan Luijkman, CHO's bij respectievelijk de St. Anna Zorggroep en Pluryn, een presentatie. "Daarin beantwoorden ze een aantal vragen over het werk dat zij doen. Wat doe je als CHO en waarom doe je dat op die manier? Wat levert dat de medewerkers en de cliënten concreet op? Hoe krijg je die betrokkenheid bij medewerkers en houd je dat vast? Hopelijk zal dat de mensen inspireren en op ideeën brengen. De rest van de middag is er ruimte om deze ideeën te delen en om nieuwe acties met elkaar te bedenken, te verbinden en te gaan doen."

"Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij de CHO Community", vervolgt Uitlsag. "Als ze maar wel echt in de zorg werken. Hoewel het werkplezier de hype voorbij is, moet er worden doorgezet om een landelijke beweging in gang te zetten. Daar is de community voor."

Ook ideeën voor een vervolg van de eerste bijeenkomst moeten uit het veld komen, benadrukt Uitslag. "Maar er komt nu zo veel energie vrij, ik kan me niet voorstellen dat er na vandaag geen vervolg aan wordt gegeven. Vanuit FWG zullen de beweging blijven aanjagen, gaan voor 1 miljoen gelukkige medewerkers in de zorg, en we gaan dit samen doen met het veld. Daar zitten de beste ideeën hoe je werkplezier kunt bereiken, daar heb ik alle vertrouwen in!”."