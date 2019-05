Angela Jansen wordt bestuursvoorzitter ZZG zorggroep

Op 1 september 2019 start Angela Jansen als voorzitter raad van bestuur bij ZZG zorggroep. Zij volgt Dick Herfst op, die komende zomer met pensioen gaat.

Dat meldt ZZG zorggroep op 7 mei. Jansen vormt het bestuur vanaf september samen met Jelle de Visser.

Ouderenzorg

Angela Jansen is op dit moment voorzitter raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep in Arnhem. Zij werkt daar nu acht jaar en heeft daardoor veel ervaring op het gebied van zorg- en bedrijfsinhoudelijke processen. Haar overtuiging dat verbinden en samenwerken - zowel intern als extern met stakeholders en ketenpartners - een sleutel zijn tot succes, sluit naadloos aan op de rol die ZZG zorggroep in de regio wil spelen. Met Angela Jansen trekt ZZG zorggroep een bestuursvoorzitter aan met passie voor de ouderenzorg, kennis en waardevolle ervaring, passend bij een toekomstbestendige zorg- en dienstverlening. ZZG zorggroep heeft ruim drieduizend medewerkers. Zij bieden wijkverpleging, beschermd en beschut wonen en revalidatie- en herstelzorg in de regio Nijmegen, Wijchen, Maas en Waal. Samen met zo’n negenhonderd vrijwilligers ondersteunen zij jaarlijks ongeveer negenduizend cliënten.