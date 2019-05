Nieuwe bestuurder Insula Dei Huize Kohlman

De raad van toezicht heeft Yolanda de Jong-van Oosten benoemd tot bestuurder van Insula Dei Huize Kohlmann. De Jong is gestart op 7 mei.

Dat meldt Insula Dei Huize Kohlman uit Arnhem. De Jong neemt de functie over van Karel Verweij. Die werkte de afgelopen twee jaar als interim-bestuurder, nadat Barbara Versteegen na een intern conflict op non-actief werd gesteld.

Bestuurder

Yolanda de Jong heeft de laatste twintig jaar verschillende functies vervuld in de ouderenzorg, waarvan de laatste acht jaar als bestuurder. De raad van toezicht is blij dat in de persoon van Yolanda de Jong een ervaren bestuurder is gevonden met hart voor de zorg en wenst haar veel succes toe in haar nieuwe functie.