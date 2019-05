NHG-directeur in raad van toezicht Certe

Rob Dijkstra is per 1 mei benoemd tot lid van de raad van toezicht van Certe. Hij volgt bij de organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies in Groningen Thys van der Molen op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

Dijkstra is praktiserend huisarts in Amsterdam en sinds 2013 tevens directeur-bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze rol legt hij medio 2019 neer. Als toezichthouder bij Certe krijgt hij als aandachtsgebied zorg en kwaliteit.

Verbindend

“Met zijn bewezen bestuurlijke kwaliteiten en verbindende houding heeft Dijkstra met hart en ziel bewezen zich in te willen zetten voor de zorg”, reageert Michel Dutrée, voorzitter van de raad van toezicht. “Bovendien beschikt hij over een omvangrijk netwerk; van huisartsen, overheden tot en met maatschappelijke organisaties. Hij weet het belang van huisartsen op een constructieve wijze te verbinden met het belang van hoogstaande diagnostiek in de regionale zorgketen.”