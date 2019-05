Spijkenisse MC opnieuw miljoenen in de plus

Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft 2018 afgesloten met een positief resultaat van 2,2, miljoen euro. Daarmee schrijft het ziekenhuis voor het derde opeenvolgende jaar dik zwarte cijfers.

De totale omzet was in 2018 50 miljoen euro. Het rendement bedroeg 4,4 procent, waar dit in de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 1,3 procent is. Ook de solvabiliteit ligt met 37 procent ruim boven het gemiddelde van 25 procent. Het eigen vermogen dat een paar jaar geleden nodig 7 miljoen negatief was is opgelopen tot 11 miljoen euro. Het ziekenhuis had vorig jaar 120 duizend polibezoeken. Daarnaast waren er 5781 dagopnames en werden 3874 patiënten geopereerd.

Bestuurders Peter Langenbach en Paul van der Velden schrijven de positieve resultaten toe aan de heldere koers die Spijkenisse MC is gaan varen na het stille faillissement eind 2015. Begin 2016 nam het ziekenhuis definitief afscheid van dure functies als intensive care, hartwacht en acute geboortezorg. In plaats daarvan is Spijkenisse MC zich gaan toeleggen op planbare ingrepen. Daarnaast experimenteert Spijkenisse met nieuwe zorgvormen voor specifieke doelgroepen als kwetsbare ouderen. Als eerste ziekenhuis bood Spijkenisse MC begin dit jaar binnen de muren van het ziekenhuis plaats aan een Buurtzorgpension.

Toekomstige investeringen

Met de verstevigde financiële positie als vertrekpunt wil Spijkenisse MC deze koers de komende jaren verdiepen. "De positieve resultaten zijn een mooie buffer voor toekomstige investeringen", zegt Langenbach. "Met deze resultaten kunnen we naar een bank om onszelf als ziekenhuis zelfstandig te laten financieren. Nu nog wordt Spijkenisse MC grotendeels gefinancierd door het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis als moederziekenhuizen. We gaan het hele ziekenhuis bij één bank onderbrengen. Dat geeft financieel ruimte voor een driejarig bouwplan, waarin we stapsgewijs een aantal investeringen in het gebouw gaan doen. Geen dure ingrepen, maar een aantal gerichte upgrades, waarbij onder meer gedacht wordt aan het integreren van de spoedpolikliniek en de HAP."

Lees verder: Spijkenisse Medisch Centrum maakt meer van minder