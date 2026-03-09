Skipr

IGJ onderzoek naar werkcultuur Erasmus MC wordt dit jaar afgerond

,

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet op dit moment nog onderzoek naar de werkcultuur bij de Intensive Care van het Erasmus MC.

Dat laat de inspectie weten aan Skipr. In een reactie op de berichtgeving van de NOS van vrijdag 6 maart schreef Erasmus MC dat de patiëntveiligheid nooit in geding was geweest en dat het ziekenhuis zorgvuldig met meldingen van klokkenluiders was omgegaan.

Wel schreef het ziekenhuis dat de inspectie op bezoek was geweest naar aanleiding van een melding over de werkcultuur op de IC. “Naar aanleiding heeft daarvan heeft de IGJ een gesprek gevoerd en zijn aanvullende vragen beantwoord in november 2025. Hierop is van de IGJ verder geen reactie ontvangen”, schreef Erasmus MC in een statement.

Onderzoek loopt nog

Uit die reactie zou je kunnen opmaken dat het onderzoek is afgerond, maar dat blijkt niet het geval. De IGJ meldt dat er nog steeds een onderzoek loopt naar de werkcultuur op de IC en dat het onderzoek dit jaar zal worden afgerond.

Uit onderzoek van NOS, Nieuwsuur en Rijnmond, gebaseerd op interne documenten en gesprekken met 26 huidige en voormalige medewerkers, blijkt dat het personeel de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk aan de bel trok over een heersende angstcultuur. Een klokkenluider en diverse arts-assistenten waarschuwen in het onderzoek dat de gespannen sfeer en een gebrek aan tegenspraak medische discussies belemmeren.

De IC van het Erasmus MC is een van de grootste afdelingen van Nederland en wordt geleid door Diederik Gommers die in coronatijd prominent in de media was.

