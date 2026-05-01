MDL-arts Wanten benoemd tot hoogleraar Radboudumc

MDL-arts Geert Wanten is benoemd tot hoogleraar Optimalisatie van zorg voor patiënten met darmfalen aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Hij richt zich op het verbeteren van de zorg en het vergroten van de zelfstandigheid van patiënten.

Darmfalen betekent dat de darmen niet voldoende voedingsstoffen en vocht opnemen. Patiënten zijn daardoor vaak afhankelijk van voeding via een infuus. Vaak is het darmfalen het gevolg van een darmoperatie waarbij delen van de darm zijn weggehaald. In Nederland zijn er ongeveer 400 mensen met chronisch darmfalen. Het Radboudumc behandelt er zo’n 250, in samenwerking met andere academische centra.

Wanten zet sterk in op zorg dicht bij huis. Patiënten leren bijvoorbeeld zelf hun infuus klaar te maken en toe te dienen. Dat maakt behandeling thuis mogelijk en vermindert ziekenhuisbezoeken. Tegelijk werkt hij aan betere samenwerking met regionale ziekenhuizen, zodat zorg ook daar volgens vaste werkwijzen kan plaatsvinden.

Europese standaard

Een belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van infecties, een veelvoorkomende complicatie bij infuusvoeding. Met zijn team ontwikkelde Wanten oplossingen die dit risico verkleinen, zoals het gebruik van taurolidine in katheters. Dit middel is inmiddels de Europese standaard.

Ook op het gebied van diagnostiek zijn er vernieuwingen. Patiënten kunnen thuis zelf metingen doen, zoals het controleren van hun vochtbalans. In het ziekenhuis maken nieuwe testen het mogelijk om infecties sneller op te sporen. Met zijn benoeming wil Wanten deze innovaties verder ontwikkelen en breder toepassen, zodat patiënten met darmfalen veiliger en zelfstandiger kunnen leven.

De benoeming van Wanten tot hoogleraar is op 1 mei en hij blijft aan tot zijn emeritaat in april 2029.

