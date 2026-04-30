Erasmus MC verdubbelt scolioseoperaties door aanpassing zorgproces

Het Erasmus MC heeft het aantal scolioseoperaties in enkele jaren aanzienlijk verhoogd door de zorg rond deze ingrepen efficiënter te organiseren.

De wachttijden voor operaties lopen op door schaarste aan operatiecapaciteit en een groeiende zorgvraag, onder meer door vergrijzing.

Scoliose, een kromming van de wervelkolom, komt voor bij 4 op de 1000 mensen, vooral bij vrouwen. Jaarlijks hebben ongeveer 750 patiënten een ernstige vorm waarvoor een operatie nodig is. Het Erasmus MC is een van de negen ziekenhuizen in Nederland die deze ingreep uitvoeren en zag de wachtlijst oplopen.

De Spine Unit van de afdeling orthopedie analyseerde daarom het zorgproces en zag dat het mogelijk was om patiënten na de operatie sneller te mobiliseren. “Patiënten kunnen daardoor sneller met ontslag. Lagen ze vroeger minimaal een week in het ziekenhuis, nu kunnen ze al drie à vier dagen na de operatie naar huis”, zegt orthopedisch chirurg Joost Rutges.

Geen IC-opname meer nodig

Ook werd de standaardopname op de intensive care na de operatie geschrapt. Uit analyse bleek dat de benodigde zorg ook op een reguliere afdeling kan worden geleverd. Hierdoor kwamen extra operatieplekken beschikbaar.

Daarnaast zijn de operaties zelf gestandaardiseerd. Chirurgen werken met dezelfde technieken en instrumenten, en operatieteams zijn hierop getraind. Dit verkort de operatieduur, waardoor vaker twee ingrepen per dag mogelijk zijn.et aantal operaties steeg hierdoor van 81 in 2018 naar 135 in 2025.