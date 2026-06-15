Gommers: ziekenhuizen laten vollopen was slechte keuze kabinet

Het was “achteraf een slechte keuze” van het kabinet om de ziekenhuizen te laten vollopen tijdens de tweede coronagolf, voordat strengere maatregelen werden genomen. Dat heeft IC-arts Diederik Gommers gezegd tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie op 15 juni. Ook zei Gommers dat hij ruzie had met toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over het meenemen van iemands leeftijd voor keuzes over toegang tot de IC.

Als lid van het Outbreak Management Team (OMT) gaf Gommers het kabinet regelmatig advies over de aanpak van het coronavirus. “Wij werden onrustig, omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanliepen.” Het was volgens Gommers nodig om eerder in te grijpen. Maar: “Blijkbaar werden achter de schermen andere keuzes gemaakt.”

Coronavirus laten rondgaan

In september 2020 liep het aantal besmettingen met het coronavirus snel op, maar de ziekenhuizen stonden nog niet onder druk. “In mijn ogen had het kabinet de keuze gemaakt om het virus langer rond te laten gaan, totdat de ziekenhuizen volliepen”, zei Gommers. Hij vermoedt dat de economische en maatschappelijke gevolgen van hard ingrijpen inmiddels “meer op de voorgrond” waren gekomen.

Eerder hard ingrijpen

Volgens de arts van het Rotterdamse Erasmus MC was het de bedoeling om in het begin harder in te grijpen “in de hoop dat je er snel vanaf bent”. Nu lagen de IC’s met ongeveer achthonderd patiënten vol tot eind april 2021. “De tweede golf heeft zes maanden geduurd en dat was totaal niet het plan.”

Gevolgen voor het IC-personeel

De gevolgen voor het IC-personeel waren groot, zei Gommers. Om de zorg voldoende te kunnen opschalen, kregen zij meer patiënten tegelijk onder hun hoede, wat tot spanningen leidde. “Er ontstond een situatie waarin verpleegkundigen niet de kwaliteit konden leveren die zij wilden leveren. Dat deed echt heel veel zeer.”

Ruzie met Rutte en minister De Jong

Daarnaast zei Gommers dat hij ruzie had met toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Rutte en De Jonge vonden het onacceptabel dat iemands leeftijd meegenomen zou worden indien er een keuze moest worden gemaakt wie op de ic kon worden opgenomen, zogeheten triage.

“Leeftijd wordt altijd meegenomen”, aldus Gommers. Volgens de arts wordt een ic-opname altijd beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. “Wij maken die keuzes naar eer en geweten. Laat het aan de professionals.” Uiteindelijk werd de leeftijdsgrens van 80 jaar uit het protocol voor triage gehaald. Onder meer na maatschappelijke druk en vragen uit de Tweede Kamer.

Financiële belangen ziekenhuizen

Een ander aspect dat Gommers noemde, waren de financiële belangen van ziekenhuizen in de coronacrisis. Geld was een belangrijke reden voor sommige ziekenhuizen om geen IC-patiënten over te nemen van andere ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf, zei Diederik Gommers. Ziekenhuizen hadden wilden de reguliere zorg laten doorgaan, mede vanwege de inkomsten.

Alleen sterven

Verder verklaarde Gommers dat maatregelen nooit meer zo streng mogen worden dat mensen niet bij stervende geliefden mogen zijn. “Dit soort maatregelen mogen wij nooit meer nemen.” (ANP/Skipr)