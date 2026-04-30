Martini Ziekenhuis laat patiënten na licht herseninfarct vaker thuis herstellen

Het Martini Ziekenhuis is gestart met het zorgpad ‘stroke unit thuis’, waarbij patiënten na een licht herseninfarct in sommige gevallen thuis kunnen herstellen.

Jaarlijks worden ongeveer 30.000 mensen met een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis. Bij circa 10.000 patiënten gaat het om een lichte variant met minimale uitval.

Voorheen werden deze patiënten standaard opgenomen, maar volgens het ziekenhuis is dat niet altijd noodzakelijk. “Zo’n 20 tot 25 procent van de patiënten met een licht herseninfarct kan ook thuis herstellen”, zegt verpleegkundig specialist neurologie Helene Ybema. Een neuroloog of ANIOS beoordeelt samen met de Spoedeisende Hulp (SEH) of dit verantwoord is.

Voordelen

Thuis herstellen heeft volgens het ziekenhuis voordelen voor zowel patiënt als organisatie. Patiënten verblijven in hun vertrouwde omgeving, wat rust geeft en het herstel kan bevorderen. Tegelijkertijd helpt het om de druk op ziekenhuisbedden en personeel te verlagen.

Niet iedere patiënt komt in aanmerking. Op de SEH vindt eerst uitgebreid onderzoek plaats. Naast de medische situatie wordt ook gekeken naar de thuissituatie. Zo moet er bijvoorbeeld iemand aanwezig zijn die de patiënt de eerste 48 uur kan observeren. Patiënten krijgen instructies en een noodnummer mee en worden binnen enkele dagen op de polikliniek teruggezien.