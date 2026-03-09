Verdachten misbruik jeugdzorg Alphen langer in voorarrest

De 28-jarige Bilal H. en de 21-jarige Abdelouahab O., die worden verdacht van verkrachting van minderjarigen in de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling iHUB, blijven langer in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald tijdens een eerste voorbereidende zitting.

De verdachten werkten als invalkracht in de instelling. Op de locatie waar het misbruik zou hebben plaatsgevonden, vangt iHUB meisjes op die slachtoffer zijn van loverboys. De verdachten zouden in de nacht van 5 op 6 november 2025 allebei een meisje hebben verkracht. De vermeende slachtoffers waren 14 en 15 jaar.

DNA-onderzoek

Uit DNA-onderzoek is geen bewijs gekomen dat de verdachten de jongeren hebben verkracht. “Het onderzoek is pas zes dagen na dato afgenomen, de kans op bewijs is dan ook heel klein”, aldus de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie wil aanvullend DNA-onderzoek. De advocaat van O. zei dat hij mogelijk nog een verzoek doet om de meisjes opnieuw te laten horen.

De verdachten ontkennen het misbruik. Volgens de advocaat van H. hadden de jongeren het plan om te ontsnappen. Toen de verdachten hen betrapten toen zij over het hek van de gesloten instelling probeerden te klimmen, ontstonden volgens de advocaat ‘wraakgevoelens’ bij de slachtoffers, waardoor hun verklaringen onbetrouwbaar zouden zijn.

Vorig jaar voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een cliëntenstop voor de instelling in nadat er tekortkomingen waren geconstateerd in de zorg voor de kinderen. De cliëntenstop werd in december 2025 opgeheven. Woensdag staat een derde oud-medewerker van de instelling terecht op verdenking van verkrachting van een bewoonster in juli 2025. (ANP)