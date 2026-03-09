Skipr

Thema: Leiderschap
Zorggroep Ter Weel stelt twee nieuwe toezichthouders aan

De raad van toezicht van Zorggroep Ter Weel is weer compleet na de aanstelling van twee nieuwe leden. Mieke Reijnen en Mattijs Bordui zijn per 1 maart aangetreden.

Reijnen en Bordui zijn aangetreden als opvolgers van Hannie Treffers en Annette van de Meene. Zij vertrokken omdat hun maximale zittingstermijn was bereikt. De portefeuille zorginnovatie en -transformatie gaat naar Bordui, van huis uit huisarts en justitieel arts. Reijnen gaat zich richten op zorg, welzijn en kwaliteit. De raad van toezicht van Zorggroep Ter Weel bestaat uit nu weer uit vijf leden, onder aanvoering van voorzitter Egmond Borgdorff.

Zorggroep Ter Weel is een Zeeuwse zorgorganisatie met negen locaties gevestigd voor begeleiding, welzijnsactiviteiten, zorg en behandeling aan cliënten met een psychogeriatrische aandoening, somatische aandoening en/of gerontopsychiatrische aandoening.

Meer over:Personalia

15:04
