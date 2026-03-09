Opmars digitale zorg stagneert, zorgverleners merken weinig verlichting van werkdruk

De inzet van digitale toepassingen in de zorg komt tot stilstand. Onder zowel zorgprofessionals als patiënten blijft het gebruik van digitale middelen stabiel, blijkt uit de Monitor Digitale Zorg. Wat opvalt: zorgverleners ervaren weinig positieve impact op werkdruk en werkplezier.

De cijfers komen uit de recent verschenen De Monitor Digitale Zorg. Nivel, RIVM en NeLL voeren die sinds 2021 jaarlijks uit in opdracht van het ministerie van VWS. Uit panelonderzoek onder zorgverleners en zorggebruikers komt naar voren dat het gebruik van digitale zorg in 2025 ongeveer gelijk is aan 2024. Dat geldt voor zowel zorgverleners als zorggebruikers.

Videobellen

Het gebruik van bepaalde toepassingen namen wel toe, zo zijn huisartsen en medisch specialisten vaker gaan videobellen (het percentage steeg van ongeveer 60% in 2024 naar zo’n 80% in 2025). Het gebruik van AI-toepassingen, onder meer voor spraakgestuurd rapporteren, naam ook toe. Bovendien bieden medisch specialisten en verpleegkundigen hun zorgprocessen vaker digitaal aan. Bij vrijwel alle processen is een duidelijke stijging zichtbaar van gemiddeld 21 procent. Bij huisartsen en sociaal geneeskundigen groeit dat minder snel dan bij andere beroepsgroepen.

PGO blijft achter

Onder zorggebruikers groeide het gebruik van patiëntportalen en digitale vormen van zelfhulp, zoals online behandelingen voor mentale klachten. Andere toepassingen blijven achter. Zo maken relatief weinig mensen gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat is niet verwonderlijk, het project loopt al jaren uiterst moeizaam.

Ruimte voor verbeteringen

Zorgverleners zien nog ruimte om zorgprocessen verder te digitaliseren, bijvoorbeeld bij informatievoorziening en het (door)verwijzen van patiënten. Ze zijn neutraal tot gematigd positief over de invloed van digitale zorg op de maatschappelijke uitdagingen. De regie die de patiënt erdoor krijgt en de toenemende toegankelijkheid van de zorg wordt gewaardeerd, maar op andere thema’s zijn de ervaringen anders. Het minst positief zij zorgverleners over de impact van digitale zorgtoepassingen op de werkdruk en het werkplezier. Die thema’s worden wel vaak aangevoerd om in te zetten op digitalisering, maar het oordeel van een meerderheid van zorgverleners daarover is neutraal. Hetzelfde geldt voor de impact op de kosten.

Patiënten positief

Over het algemeen zijn de ervaringen van patiënten met digitale toepassingen positief. Zij waarderen onder meer het toegenomen gemak om contact te leggen. Toegankelijkheid komt als aandachtspunt uit de monitor naar voren. Mensen met alleen basisonderwijs of vmbo en ouderen gebruiken minder digitale zorg dan hogeropgeleiden en jongeren. Deze verschillen zijn sinds 2021 niet kleiner geworden. Voor verdere opschaling van digitale zorg is het volgens de onderzoekers belangrijk om deze groepen er meer bij te betrekken.