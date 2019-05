Noodlening gemeenten redt jeugdzorgaanbieder Juzt

De gemeenten in de jeugdzorgregio’s West-Brabant Oost en West-Brabant West hebben samen een lening verstrekt van 2,6 miljoen euro aan Juzt. De jeugdzorginstelling verkeert in kritieke financiële malaise.

Met de lening is de urgentie van de financiële situatie tijdelijk afgenomen. Samen met de gemeenten gaat Juzt nu kijken hoe ze haar jeugdzorg anders kan gaan inrichten.

Decentralisatie

De gemeenten werden door de Jeugdautoriteit met spoed verzocht om bij elkaar komen over de noodsituatie bij Juzt. De financiële malaise heerst al jaren bij de instelling. Volgens de organisatie zelf is die ontstaan door de decentralisatie in 2015 toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. “De focus kwam toen in West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland vooral te liggen op preventieve zorg en lichtere zorg, terwijl Juzt gespecialiseerd is in complexe, zwaardere ambulante en residentiele zorg”, zo maakte de organisatie bekend.

Ondanks meerdere reorganisaties met krimp in personeel werden de cijfers steeds roder. Een combinatie van druk op de budgetten, onderbezetting, zware huisvestingslasten en de afnemende instroom van minderjarige vluchtelingen heeft ervoor gezorgd dat Juzt nu in een zorgelijke liquiditeitssituatie terecht is gekomen.

Overdracht van onderdelen

De jeugdzorgaanbieder bekijkt nu met verschillende scenario’s hoe het verder moet: overname, afstoten van verlieslatende activiteiten en de gecontroleerde overdracht van onderdelen. De komende maand werkt Juzt samen met de gemeenten aan een plan om de haalbaarheid van het laatste scenario uit te werken. Daarvoor zoekt de instelling ook intensief contact met het ministerie van VWS en de Jeugdautoriteit.