Partijen werken samen aan Bossche nachtzorg thuis

Zorgorganisaties BrabantZorg, Vivent en Zorggroep Elde zijn gaan samenwerken om thuiszorg in de hele regio Den Bosch ook ’s nachts te kunnen bieden. Dat doen ze met het nieuwe Team Nachtzorg regio Den Bosch.

Dat meldt Vivent op haar website. Organisatorisch hebben cliënten weinig gemerkt van de nieuwe werkwijze, zo stellen de zorgorganisaties.

Beroep

Het team Nachtzorg regio Den Bosch is sinds maart actief. Het levert zorg in de nacht aan cliënten van alle drie de zorgorganisaties. Het team is bereikbaar via de zorgorganisatie waarvan mensen thuiszorg ontvangen. Cliënten kunnen een beroep doen op het team als zij op vaste tijden gebruik maken van nachtzorg, bijvoorbeeld bij het geven van medicijnen of vervangen van een katheter, en wanneer zij ’s nachts onverwacht zorg nodig hebben – bijvoorbeeld als iemand is gevallen. De aanrijtijd is ongeveer een half uur.

Efficiënter

De organisaties zijn gaan samenwerken omdat het lastig is om met de krapte op de arbeidsmarkt nachtzorg te blijven bieden. Daarnaast is nachtzorg voor iedere organisatie een kostbaar product. Samen kunnen de partijen zorgverleners beter en efficiënter inzetten. De nieuwe nachtzorg valt onder het project Zorgzaam ’s Hertogenbosch voor meer samenwerking in de wijk.