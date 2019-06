Meer behoefte aan e-health in de wijkverpleging

E-health of digitale zorg kan ook in de wijkverpleging de levenskwaliteit van mensen verhogen. De cliëntveiligheid kan op afstand in de gaten gehouden worden, en het bevordert tevens de zelfstandigheid. Dat schreven Patiëntenfederatie Nederland en KBO-PCOB onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de organisaties gaat de ontwikkeling van digitale zorg in de wijk te langzaam, terwijl er wel behoefte aan is. Dit betekent ook dat er meer geld en ruimte vrijgemaakt moet worden voor e-health in de wijkzorg. Het moet meer prioriteit worden. “Nu zien we te vaak dat e-health naast het ‘gewone’ werk komt, waardoor de werkdruk en administratieve lasten toenemen. Terwijl we willen werken naar ‘Digitaal, het nieuwe normaal’. Dat gaat niet vanzelf. Het is belangrijk om e-health toepassingen te ontwikkelen en implementeren samen met belanghebbenden. Dat zijn bestuurders, zorgverleners, maar zeker ook patiënten”, schrijven de organisaties in de brief.

Financiële drempel

In de brief wijzen de organisaties de Tweede Kamer op de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord over de wijkverpleging. Daarin staan plannen om de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen. De minister werkt echter ondertussen aan een wet waarmee de vergoeding van ongecontracteerde zorg vastgesteld kan worden. Onwenselijk, vinden Patiëntenfederatie en KBO-PCOB. Het vormt voor verzekerden een financiële drempel om niet gecontracteerde zorg te kiezen.

Eind juni zal de wijkverpleging besproken worden in de Tweede Kamer.