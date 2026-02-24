Skipr

Patiëntenfederatie: patiënten mijden zorg door plannen coalitie

Mensen met chronische aandoeningen gaan waarschijnlijk minder vaak naar de dokter door de plannen van het nieuwe kabinet. Dat vreest Patiëntenfederatie Nederland. Volgens de organisatie lopen de mensen daardoor langer met pijn rond, worden hun klachten erger en hebben ze uiteindelijk meer zorg nodig.

De coalitie van D66, VVD en CDA wil onder meer het eigen risico verhogen. Huishoudelijke hulp wordt in principe niet meer vergoed. Sommige zorgkosten, zoals steunzolen en gehoorapparaten, kunnen niet meer van de inkomstenbelasting worden afgetrokken.

Chronische aandoening

De Patiëntenfederatie vroeg bijna 6500 mensen met een chronische aandoening wat dit voor hen kan betekenen. Vier op de vijf mensen verwachten meer geld kwijt te zijn aan het eigen risico. Meer dan de helft verwacht niet alleen op zorg te moeten bezuinigen, maar ook op “andere belangrijke uitgaven in hun leven zoals kleding, eten en drinken of sociale activiteiten”.

FNV Uitkeringsgerechtigden, dat opkomt voor mensen die geen werk hebben of arbeidsongeschikt zijn, zegt het beeld te herkennen. In een enquête van de bond in 2024 zeiden ongeveer twee op de vijf mensen dat ze om financiële redenen soms niet naar een arts gaan. Volgens de organisatie zal dit “door de aangekondigde bezuinigingen alleen maar meer worden”.

Wijkverpleging

Het kabinet wil ook dat mensen een eigen bijdrage gaan betalen voor wijkverpleging. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, heeft dinsdag een petitie tegen die plannen overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Volgens de vereniging is de petitie in bijna drie weken tijd meer dan 30.000 keer ondertekend. “Als je thuis zorg nodig hebt, kun je rekenen op zorg van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, verzorgende of de casemanager dementie. Die zorg is nu vrij toegankelijk, net zoals bij de huisarts. Als je er geld voor gaat vragen, gaan mensen zorg mijden”, licht voorzitter Bianca Buurman toe. (ANP)

Meer over:VWSWijkverpleging

