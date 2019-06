Bravis kiest definitief voor Roosendaal

Na de raad van bestuur heeft ook de raad van toezicht van Bravis zich geschaard achter de keuze voor nieuwbouwlocatie Roosendaal. Op 19 juni is het besluit bekrachtigd na positief advies van de Vereniging Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad.

Dat meldt het Bravis Ziekenhuis op 20 juni. De belangrijkste overwegingen bij de adviesorganen zijn ingegeven uit de zorg, uit de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg in de toekomst.

Bravis heeft nu nog twee hoofdlocaties in West-Brabant: Bergen op Zoom en Roosendaal. De specialismen zijn over die twee locaties verdeeld. De twee huidige hoofdlocaties zijn ruim vijftig jaar oud, terwijl er in de ziekenhuiszorg veel is veranderd. Er zijn minder bedden nodig, patiënten hebben meer behoefte aan dagbehandeling en er zijn meer poliklinische behandelingen. Lange tijd werd er gesteggeld of het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal of Bergen op Zoom zou komen.

Stadspolikliniek

Vanaf 2025 zal als eerste fase alle spoedeisende en complexe zorg worden verleend op de nieuwe locatie Bulkenaar in Roosendaal. Met de opening van de nieuwbouw in 2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom sluiten. Er komt wel een stadspolikliniek in Bergen op Zoom, voor diagnostiek en spreekuren van medisch specialisten. In 2030 is het hele nieuwe ziekenhuis gereed. De oude vestiging in Roosendaal blijft nog tot dan open en zal nog enkele kleine verbouwingen krijgen om te blijven voldoen aan wettelijke eisen op gebied van patiëntenzorg en brandveiligheid.



Het ziekenhuis is in januari 2019 gestart met de visieontwikkeling voor ‘Ons ziekenhuis van morgen’, samen met vele gemeenten, huisartsen en collega-instellingen. Volgens planning zal het opstellen van de visie rond najaar 2020 zijn afgerond. (ANP/Skipr)