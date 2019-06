Janine Noordhuis benoemd tot bestuurder Zorgspectrum Het Zand

De raad van toezicht van Zorgspectrum Het Zand in Zwolle heeft Janine Noordhuis benoemd tot bestuurder. Ze volgt Tamara Ritsema op per 1 september 2019.

Noordhuis is bekend binnen de organisatie, die momenteel vijf woonzorglocaties heeft in de regio Zwolle. Ze heeft er verschillende leidinggevende functies bekleed. Momenteel is ze nog in de functie van Directeur Bedrijfsvoering.

Onenigheid

De afgelopen jaren is Zorgspectrum Het Zand regelmatig in het nieuws geweest. Begin 2017 ontstond onenigheid rondom de benoeming van Tamara Ritsema in de raad van bestuur. De ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam waren tegen de benoeming. In mei van 2017 stapte bestuursvoorzitter Wybren Bakker op omdat hij het niet eens zou zijn met de raad van toezicht en de verdere ontwikkelingen van de organisatie. Weer een klein half jaar later traden drie andere leden van de raad van toezicht ook terug.

Reorganisatie

In de tussentijd kondigde Zorgspectrum Het Zand een reorganisatie aan. Honderd banen werden geschrapt. Eind 2018 werd bekend dat het zorgspectrum vier van haar woonzorglocaties had verkocht aan een beleggingsmaatschappij.