SER-directeur maakt overstap naar ZonMW

Veronique Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw. Zij volgt in deze functie Henk Smid op, die bij de financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie een rol als parttime adviseurs krijgt.

Socioloog Timmerhuis is momenteel algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Voordat ze in 2007 deze functie kreeg heeft zij onder meer gewerkt als secretaris/directeur bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en als senior-onderzoeker bij het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies van de Universiteit van Tilburg. Timmerhuis promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Wetenschapsorganisaties in verandering. Keuzen in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid’. Timmerhuis heeft maatschappijgeschiedenis en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Verbindend

ZonMw denkt met Timmerhuis een directeur te hebben aangetrolkken die bestuurlijke ervaring en brede inhoudelijke beleidskennis paart aan kennis van wetenschaps- en innovatiebeleid en ervaring met het werken in complexe netwerken. “Het bestuur van ZonMw is onder de indruk van het verbindend leiderschap van Véronique Timmerhuis”, zegt bestuursvoorzitter Jeroen Geurts van ZonMw. “Zij zal voor ZonMw een prettige en kundige gids in de verdere ontwikkeling van ZonMw zijn.”

Timmerhuis kijkt er naar uit om samen met medewerkers en partners “de goede positie van ZonMw verder uit te bouwen, te verankeren en waar nodig bij te stellen”.