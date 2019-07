In Groot-Brittannië worden jongens binnenkort ook gevaccineerd tegen HPV, een seksueel overdraagbaar virus. Deze inentingen zouden de komende 40 jaar 100.000 kankergevallen schelen, zeggen experts van gezondheidsorganisatie Public Health England.

Bij jongens speelt HPV een rol bij het ontstaan van anus-, mond-, penis- en keelkanker. HPV kan bij meisjes vooral baarmoederhalskanker veroorzaken. In het Verenigd Koninkrijk worden meisjes sinds 2008 ingeënt.



In Nederland wordt dat nog niet gedaan bij jongens, maar de Gezondheidsraad heeft in juni geadviseerd dat ook jongens via het Rijksvaccinatieprogramma moeten worden gevaccineerd. (ANP)

VK vaccineert jongens ook tegen HPV