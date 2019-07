Wijkvoorzieningen Rotterdam voor ouderen

In Rotterdam Prins Alexander is woensdag een nieuw woon-zorgmodel gelanceerd dat de zorg dichter bij de ouderen moet brengen en andersom. Het gaat om een centrale ouderenvoorziening in de wijk zodat wonen, welzijn en zorg bij elkaar worden gebracht. In totaal krijgt Rotterdam zes van dergelijke multifunctionele plekken.

De Rotterdamse Wethouder voor Zorg en Ouderen Sven de Langen is blij met de 'ouderenhub'. "De zorg en ondersteuning voor ouderen is vaak niet zo goed als het moet zijn. Door alles op een hoop te gooien, kun je veel meer bieden."

Versnippering tegengaan

De gemeente wil met de voorzieningen de zorg efficiënter organiseren en versnippering tegengaan. Er wordt gewerkt met een aantal hoofdaanbieders van zorg. Daarnaast is er ruimte voor bijvoorbeeld een wijkrestaurant. Bij de voorziening komt een concentratie van ouderenwoningen, waarmee het gat moet worden gedicht tussen zelfstandig wonen en het verpleegtehuis.

Ouder en wijzer

De woon-zorgconcepten maken deel uit van het programma Rotterdam, ouder en wijzer. Daar wordt in vier jaar tijd zo’n 14 miljoen euro voor uitgetrokken.

De Langen zegt dat de gemeente het niet alleen kan en zorgorganisaties mee moeten werken. "Zorgaanbieders gaan over het leveren van de zorg. Veel organisaties moeten gaan samenwerken, zo kunnen we efficiënter zorg en kwaliteit leveren."

Vergrijzing is een landelijk probleem. Het Rotterdamse college verwacht dat daardoor over vijftien jaar één vijfde van de totale bevolking van de stad ouder is dan 65. (ANP)