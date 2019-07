Woonzorg Nederland bouwt nieuw Huis in de Duinen

Verpleeghuis Huis in de Duinen in Zandvoort wordt na de zomer gesloopt. Het maakt plaats voor nieuwbouw voor verschillende woonvormen. Zorgverlener Kennemerhart heeft daarvoor de contracten getekend met verhuurder Woonzorg Nederland.

Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad op 12 juli. Woonzorg Nederland wil in het eerste kwartaal starten met de bouw van het nieuwe complex. De bouw gaat twee jaar duren.

Leefcirkels

De nieuwbouw gaat bestaan uit vier woonlagen met bijna vijftig studio’s en meer dan vijftig appartementen. Op de begane grond wonen bewoners in groepen van ongeveer acht met een gezamenlijke woonkamer, eigen slaapkamers, sanitair en kleine keuken.



De studio’s zijn bedoeld voor kleinschalige groepen. Ook zijn er studio’s voor tijdelijk verblijf. In de huisvesting is het concept van leefcirkels toegepast. Dat betekent zo min mogelijk gesloten deuren, die voor onrust kunnen zorgen. Personeel houdt via tracers bij waar de bewoners zich bevinden.

Appartementen

Op de eerste en tweede verdieping zijn tweekamerappartementen waar bewoners zelf kunnen kiezen hoeveel zorg ze afnemen. De bewoners van de appartementen kunnen gebruik maken gezamenlijke ontmoetingsruimten en een restaurant. De drie aanleunflats, met daarin ongeveer honderd bewoners, blijven zoals ze zijn.