Samen Veilig Midden Nederland weer in opspraak

Samen Veilig Midden Nederland toont cliënten geen volledig inzicht in hun eigen dossiers. RTV Utrecht heeft documenten ingezien waaruit dat blijkt.

De PVV kaartte in de gemeenteraad van Utrecht onlangs aan dat Samen Veilig Midden Nederland geheime dossiers over cliënten hanteert. De PVV eist het onmiddellijke vertrek van de directie van Samen Veilig Midden Nederland. RTV Utrecht heeft deze documenten ingezien.

Achtergehouden dossier

Het gaat over een gezin met meerdere kinderen, dat meerdere procedures heeft gevoerd tegen bemoeienis van Veilig Thuis. De Raad voor Kinderbescherming stelde het gezin in het gelijk. Hierop heeft de directeur van Samen Veilig middels een persoonlijke brief de Raad voor de Kinderbescherming van gedachten te doen veranderen. Het gezin vroeg ondertussen meerdere keren om een afschrift van hun dossier. De correspondentie tussen de directie van Samen Veilig en de Raad voor de Kinderbescherming is echter nooit aan het dossier toegevoegd. Het achterhouden van stukken is verboden en Samen Veilig heeft de verplichting om dossiers te delen met cliënten.

Over het hoofd gezien

Het achterhouden van stukken is verboden en Samen Veilig heeft de verplichting om dossiers te delen met cliënten. Klijn heeft ondertussen in een brief aan de advocaat van de familie toegegeven dat de correspondentie niet aan de familie was overgedragen. De betreffende brieven waren volgens hem in een directiedossier terechtgekomen en daarom over het hoofd gezien.

Veranderagenda

Onlangs kwam Samen veilig met een veranderagenda, maar de Utrechtse raad is weinig enthousiast. Zo eist de PVV het vertrek van de directie. De PvdA vindt de plannen onvoldoende en te vrijblijvend. Er zou geen aandacht zijn voor de veel voorkomende klacht dat rapportages van Samen Veilig en Veilig Thuis vaak niet deugen. Volgens de PvdA komen er nog steeds veel signalen van families dat er veel dingen mis zijn. Ook Groenlinks, VVD, D66 en het CDA hebben weinig vertrouwen.

Niet verantwoordelijk

Wethouder Victor Everhardt zegt het vertrouwen in de directie nog niet op. In oktober worden de veranderingen bij Samen Veilig en Veilig Thuis eerst geëvalueerd. Volgens RTV Utrecht voelt Everhardt zich sowieso niet verantwoordelijk voor dit geval. De familie kan zich volgens hem wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Dossiers

Eerder dit jaar kwam Samen Veilig Midden Nederland nog in opspraak over dossiers die niet veilig waren van duizenden kwetsbare kinderen.