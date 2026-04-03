Zorgen in Kamer over macht multinational bij zorgvilla’s kinderen

Bij meerdere oppositiepartijen in de Tweede Kamer leven grote zorgen over de macht van het Duitse bedrijf B. Braun, dat eigenaar is van ExpertCare. De multinational besloot begin dit jaar om vier zorgvilla’s in Nederland te sluiten, waardoor tachtig kinderen die hoogspecialistische zorg nodig hebben die hulp zouden verliezen.

Kinderen verblijven van een dag tot een paar nachten per keer in de villa, wat de ouders ontlast.

Minister Sterk

Verantwoordelijk zorgminister Mirjam Sterk (CDA) hoorde van de directie van ExpertCare dat er in de zorgvilla’s in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten tot zeker 30 juni personeel is. Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA legde de minister voor dat de ouders donderdag een mail kregen waarin staat dat niet zeker is of de villa’s in mei open kunnen blijven. Sterk kende dat bericht niet en was verbaasd. Ze zei de mail volgende week te bespreken met de directie van ExpertCare. Volgens Westerveld is dat te laat, omdat de ouders nu weer stress hebben dat de villa’s in mei dichtgaan.

Volgens Mirjam Bikker (ChristenUnie) “bakt het bedrijf zoete broodjes met een andere werkelijkheid”. Sterk was het hiermee eens. “Dit is niet de manier waarop je omgaat met kwetsbare kinderen, maar dat is iets om later uit te zoeken”, zei ze tijdens een spoeddebat over de zorgvilla’s.

B. Braun

“Wat eigenaar B. Braun doet, laat zien wat voor ellende een eigenaar kan aanrichten”, zei Bikker. “Kan B. Braun verantwoordelijk worden gehouden? Zo nee, wat doet zo’n multinational dan in vredesnaam in onze zorg?”, vroeg SP-Kamerlid Sarah Dobbe aan Sterk. GroenLinks-PvdA, JA21 en PVV sloten zich hier met vergelijkbare zorgen bij aan.

Kamer meerderheid

Alle aanwezige partijen waren het erover eens dat de minister snel moet regelen dat de zorg voor de kinderen wordt voortgezet. Dat kan door een overname van de vier villa’s of door de cliënten naar andere locaties te verplaatsen. Een ruime meerderheid van de Kamer vindt dat Sterk hier haar verantwoordelijkheid in moet nemen.

Sterk schreef woensdag in een brief aan de Kamer dat zorgverzekeraars op het moment in gesprek zijn met overnamekandidaten en dat ze daar daarom nog weinig over kan zeggen. Volgens Ingrid Coenradie (JA21) ging de minister pas tot actie over “toen de druk maximaal werd”. (ANP)