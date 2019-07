Ouderenhuisvester Habion trekt nieuwe voorzitter beleggingscommissie aan

Woningcorporatie en maatschappelijk belegger Habion heeft Jan Prins (1955) per 1 augustus benoemd tot voorzitter van haar beleggingscommissie.

Jan Prins heeft ruime ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling, zowel aan de kant van de overheid als de marktsector, zo laat de ouderenhuisvester weten. Prins was eerder directievoorzitter bij Kristal NV, de voormalige projectontwikkelingsorganisatie van zes woningcorporaties in de Randstad. Daarvoor was hij werkzaam bij Blauwhoed/Eurowoningen, onder meer als voorzitter van de directie van Eurowoningen. Ook was hij lid van de gemeenteraad en wethouder in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De beleggingscommissie adviseert de directie van Habion over het te voeren portefeuillebeleid, over de aan- en verkoop van vastgoed en over investeringen in de eigen vastgoedportefeuille. Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen.