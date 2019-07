Santé Partners vernieuwt raad van toezicht

Ronald Buijs is op 1 juli aangetreden als lid van de raad van toezicht van Santé Partners. Met het aantreden van Guus van Montfort per 1 september is de raad straks weer compleet.

Van Montfort en Buijs volgens Diny Koremans en Jan Roelofs op. Zij zaten in de raad van toezicht van respectievelijk STMR en Vitras. Santé Partners is voortgekomen uit een fusie van de twee zorg- en welzijnsorganisaties.

Guus van Montfort is zeven jaar lang lid geweest van brancheorganisatie ActiZ. Daarvoor is hij directeur geweest bij (Kiwa) Prismant en bij Achmea Zorg. Hij is ook vele jaren hoogleraar geweest, recent in het vakgebied Zorg, Economie en Medische Technologie aan de Universiteit Twente.

Ronald Buijs is voorzitter van de raad van bestuur de Noord-Hollandse zorgorganisatie De Zorgcirkel. Daarnaast heeft hij ruimte ervaring als toezichthouder bij verschillende organisaties.

Santé Partners houdt zich in de Regio Utrecht en Midden-Gelderland beziog met jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten.