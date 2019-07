Stop op inschrijving nieuwe zorgbureaus Twente

Omdat zich veel meer nieuwe zorgaanbieders melden dan verwacht, zetten de Twentse gemeenten een stop op nieuwe inschrijvingen van 1 augustus tot 2 januari. Dat meldt Tubantia.

Per 1 januari dit jaar koos het samenwerkingsverband Samen14/OZJT voor een open inschrijving. Op elke gewenst moment konden zorgbureaus zich daarmee inschrijven om wmo-zorg en jeugdzorg aan te bieden. Omdat er veel meer zorgbureaus zich aanmelden dan verwacht, wordt er nu een enorm beslag gelegd op de controlecapaciteit van de gemeentes, zo vertelt Eelco Eerenberg, binnen samenwerkingsverband Samen 14/OZJT verantwoordelijk voor Zorg & Jeugdhulp aan Tubantia.

Dubieuze zorgaanbieders

Dit voorjaar meldde de krant nog dat dubieuze zorgaanbieders te makkelijk door de aanbesteding van Twentse gemeenten heen komen. Voor inschrijving zijn slechts een paar kruisjes nodig op de voor de hand liggende plek. Echte controle van alle gegevens vindt pas ná de gunning plaats. Zo kwamen de in opspraak gekomen zorgbureaus Victorie, Samen Sterk, MSE, Het Thuisgevoel, Take Care V&R Thuiszorg, Anahid en Het Mozaïek allemaal per 1 januari 2019 op de lijst van gegunde aanbieders van Samen14/OZJT.

Juridische haalbaarheid

Er waren twijfels over de juridische haalbaarheid van de stop. Eerenberg: “Als je de zorgmarkt een permanente inschrijving belooft, moet je dat eigenlijk wel waarmaken.” De druk is volgens Tubantia nu echter zo hoog, dat de stop toch wordt ingevoerd.

Opsporing

Eerder al gaven de Twenste gemeenten aan gezamenlijk werk te maken van het opsporen van foute zorgbureaus. Er bleken veel meer risicovolle zorgaanbieders dan aanvankelijk gedacht. Van de ongeveer driehonderd gecontracteerde bureaus, kleurden er 64 rood in het stoplichtmodel van de samenwerkende gemeenten. Dan zijn er ernstige twijfels over de werkwijze of integriteit, zo meldt dagblad Tubantie op 27 mei. Slechts bij een vijfde deel was alles in orde.