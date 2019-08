Nieuwe top voor in opspraak geraakt PrivaZorg

Bij PrivaZorg, een landelijk opererende thuiszorgorganisatie in Amersfoort, is de oude top teruggetreden "in het belang van de organisatie". Dat meldt PrivaZorg op de eigen site. Er is inmiddels een nieuwe top aan de slag gegaan, die nog moet worden uitgebreid met deskundigen op de gebieden kwaliteit, veiligheid en bedrijfsvoering.

De organisatie was al enkele keren in het nieuws wegens onder meer ruzie onder de toenmalige bestuurders. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vreesde nadelige gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening door de rumoerige situatie. De Ondernemingskamer werd erbij gehaald, wat uiteindelijk leidde tot de komst van de nieuwe bestuurders.



PrivaZorg biedt vanuit regionale steunpunten verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning en geboortezorg. (ANP)