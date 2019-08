CBS: aantal openstaande vacatures in zorg op nieuw hoogtepunt

In de zorg zijn 38.000 openstaande vacatures, dat is na de handel en de zakelijke dienstverlening het hoogste aantal. Het aantal openstaande vacatures in de zorg heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toename van 3.000 openstaande vacatures in het tweede kwartaal was in de zorg het hoogst van alle sectoren. In het tweede kwartaal van 2019 nam het totale aantal openstaande vacatures met 6.000 toe tot 284.000.

Stijging aantal banen

De stijging van het aantal banen was in de zorg beduidend groter dan in andere sectoren: in het tweede kwartaal van 2019 kwamen er 13.000 banen bij. Het aantal banen, ook sectoren buiten de zorg meegerekend, groeit in Nederland al ruim vijf jaar achter elkaar, meldt het CBS. "Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er 944.000 banen bij gekomen, een stijging van bijna 10 procent. De groei piekte in het vierde kwartaal van 2017 met 72.000."