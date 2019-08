Kwaliteitsvergelijking in de ggz: een mislukking die miljoenen kostte?

Akwa GGZ besloot vorige week om een oud bestand met patiëntgegevens uit Routine Outcome Measures (ROM) te vernietigen. Het Parool spreekt van een 'fiasco': "Tientallen miljoenen later is dit ggz-project totaal mislukt."

Van 2011 tot 2017 werden gegevens van een half miljoen ggz-patiënten opgenomen in een database. Weliswaar geanonimiseerd, maar ook zonder expliciete toestemming. Akwa GGZ heeft besloten de gegevens te verwijderen. "In de praktijk blijkt de behoefte van het veld voor inzage in de historische data sterk afgenomen", schreef het kwaliteitsinstituut. "Bovendien is deze database strijdig met onze manier van werken: wij werken met gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven."

Miljoenen

Het Parool schrijft: "De mislukte kwaliteitsvergelijking – in het leven geroepen door zorgver­zekeraars – heeft miljoenen aan zorgpremiegeld gekost." De oprichting van de databank Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG), dat later opging in Akwa GGZ, kostte volgens de krant zo'n 20 miljoen euro, en de aanleg van ict-sys­temen en het afnemen van de vragenlijsten vergde nog extra investeringen. “Het datakerkhof heeft 100 miljoen euro gekost,” zei hoogleraar psychiatrie Jim van Os van het UMC Utrecht tegen Het Parool. Akwa-directeur Dominique Vijverberg bevestigt dat niet.

Strijd

De kwestie ligt dieper dan de ROM-data die worden vernietigd. Er is een heuse strijd ontstaan tussen 'dataverzamelaars en mondige psychiaters' over de kwaliteitsvergelijking. Van Os zei tegen Het Parool dat meetmodellen en kwaliteitsindicatoren niet veel zeggen over het herstel van mensen en zeker niet over het herstel van mensen bij verschillende instellingen. Zorgeconoom Wim Groot van Maastricht University denkt juist dat de kwaliteit van ggz-instellingen wel te ondervangen is met cijfers, net zoals dat bij ziekenhuizen kan.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de partij die duidelijkheid zou moeten geven, maar broedt al 2,5 jaar op een antwoord. Dat komt volgens advocaat Robbert Santifort van Houthoff omdat de conclusie verstrekkende gevolgen heeft voor de hele zorgsector, zo zegt hij tegen Het Parool. "Het kan het fundament van het zorgstelsel aanpassen."