Hotel in Veghel krijgt weer zorgfunctie

Het pand van Teugel Resort Veghel krijgt weer een zorgfunctie. Het zal ofwel al woonzorgcomplex worden ingericht, ofwel als zorgvoorziening voor mensen met dementie. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Het pand is meerdere keren van functie gewisseld. Het begon als hotel, dat in 2004 failliet ging, waarna er een zorghotel voor revalidatie in kwam. Zorgorganisatie Pantein nam dit in 2012 over van oprichter Gerard van den Berg, maar trok er na twee jaar de stekker uit. Het was niet rendabel en Pantein wilde zich concentreren op de thuiszorg. Daarop werd het gebouw weer een hotel.

Het hotel bleek met 35 kamer te klein om te overleven en nu heeft de uitbater dus plannen om er weer een centrum voor zorg van te maken. De welstandscommissie van Meijerijstad besprak deze week de plannen en concludeerde dat het gebouw met wat kleine aanpassingen weer een zorgfunctie kan krijgen, aldus het Brabants Dagblad.