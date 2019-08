Kinderen in gesloten jeugdzorg te vaak opgesloten

Kinderen in de gesloten jeugdzorg worden nog te vaak alleen opgesloten in een afzonderingsruimte of in hun kamer. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat het instellingen niet gaat lukken om voor 2022 te stoppen met gedwongen afzonderingen.

Die uitspraak baseert de IGJ op een reeks bezoeken eerder dit jaar aan bijna alle locaties van de jeugdzorgplus, de zwaarste vorm van jeugdzorg. Daarin verblijven volgens De Volkskrant 1400 jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedragsproblemen.

Hoe vaak jongeren in een isoleercel belanden, wordt niet systematisch geregistreerd. In een recent onderzoek in opdracht van Jeugdzorg Nederland telden tien van de in totaal twaalf jeugdzorgplus-instellingen in een paar weken tijd bij elkaar 860 gedwongen afzonderingen. In de meeste gevallen ging het om het opsluiten in de eigen kamer.

Vanaf 2022 moet het aantal gedwongen afzonderingen op nul staan. Dat hebben gesloten jeugdzorginstellingen vorig jaar afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Eerder dit jaar bleek al dat het instellingen voor psychiatrische zorg niet lukt om de isoleercel niet meer te gebruiken. Volgens GGZ Nederland is het aantal separaties wel gedaald. (ANP/Skipr)