Caribisch Nederland krijgt opleiding tot GZ-psycholoog

In november start de eerste opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog in Caribisch Nederland en de autonome eilanden van het Koninkrijk. Initiatiefnemer Mental Health Caribbean (MHC) sloot daartoe vorige week een contract met opleidingsinstituut RINO Zuid.

“Na verschillende pogingen is het nu eindelijk gelukt om een opleiding tot BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog samen met RINO Zuid op te zetten’, meldt Erik Jansen, directeur van MHC, de GGZ-instelling voor Bonaire, St. Eustatius en Saba. “MHC en RINO Zuid willen samen een impuls geven aan de professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg in Caribisch Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.”

Samenwerking

Vorige week sloten MHC en RINO Zuid een contract, waarmee de opleiding een feit is. In samenwerking met instellingen op de verschillende eilanden worden GZ-psychologen lokaal opgeleid. Ook psychologen die werken op Curaçao, Aruba en Sint Maarten zullen meewerken aan de opleiding. In totaal gaan naar verwachting achttien werknemers van acht instellingen de opleiding gaan volgen.

Reisafstand

De opleiding voldoet aan alle eisen die in Nederland gesteld worden, benadrukken de initiatiefnemers. Wel zullen er diverse didactische en inhoudelijke vernieuwingen worden toegepast. “Een keer per week klassikale lesdagen is niet praktisch vanwege de afstanden tussen de eilanden” licht opleidingscoördinator Rachel Sistermans van RINO Zuid toe. “De opleiding bestaat daarom uit zes blokken van 60 tot 120 uur cursorisch onderwijs, waarbij de koppeling met de praktijk geborgd is. Hiernaast doen de deelnemers in de praktijk werkervaring op. Dat is een eis voor de opleiding. Ook zal er meer tussentijdse supervisie en intervisie zijn met videobellen en zal er meer e-learning in de opleiding komen.” De opleiding duurt ruim twee jaar. Vanaf mei 2022 zullen naar verwachting de eerste getuigschriften uitgereikt worden.