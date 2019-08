'Afvallen gaat makkelijker met financiële prikkel'

Een financiële prikkel is een stimulans voor mensen om af te vallen. Dat blijkt uit resultaten van 273 mensen die deelnamen aan het door zorgverzekeraar Zilveren Kruis ontwikkelde leefstijlprogramma 'Afvallen met Afspraken'.

De afspraak binnen het programma is: als de deelnemers zich niet aan de afspraken houden en hun doelen niet halen, draaien ze zelf op voor de rekening van 350 euro. Als ze hun doelen wel behalen, wordt het programma vergoed door Zilveren Kruis. Ongeveer een zesde van de deelnemers kwam de gemaakte afspraken niet na en behaalde de doelen niet.

Het programma zit zo in elkaar dat deelnemers de eerste drie maanden worden begeleid door een personal trainer en een voedingscoach. Vervolgens gaan de deelnemers twee maanden zelfstandig verder met afvallen. Gemiddeld zijn de deelnemers bijna 10 kilogram afgevallen. Tweederde van hen slaagde er in de Body Mass Index te verlagen met drie punten of meer. Door het programma kwam een van de vier deelnemers op een gezond gewicht. Een vierde van de deelnemers die instroomde met (ernstig) obesitas vielen na afloop onder de groep met overgewicht.

Voor een derde van de deelnemers was de financiële prikkel een belangrijke reden om mee te doen. Een andere succesfactor is de groepsgerichte benadering.

Een soortgelijke pilot van zorgverzekeraar ONVZ en zorginnovator Pluhz wees al eerder uit dat werken aan een gezondere leefstijl makkelijker gaat in groepsverband en wanneer er een financiële beloning tegenover staat.