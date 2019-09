Frank Kodden gaat naar Driezorg in Zwolle

Ouderenzorgorganisatie Driezorg verwelkomt per 1 november Frank Kodden als directeur-bestuurder. Hij heeft ruime ervaring in de zorg. Zo was hij de afgelopen jaren bestuurder van Zorggroep Oude Nieuwe Land (ZONL).

Driezorg is actief in Zwolle, waar Kodden bekend is. Hij was eerder als bestuurder verbonden aan Zorgcombinatie Zwolle en aan Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, waar Driezorg sinds dit jaar mee samenwerkt op het gebied van wijkzorg.

Voor Kodden is de keuze voor Driezorg tweeledig. Hij wil met de organisatie 'de toekomst van ouderenzorg in Zwolle verder vormgeven'. Ook wil hij kwetsbare mensen bij hem thuis, in de omgeving Zwolle, helpen: "Ik wil met mijn vrouw en gezin een grote wens in vervulling laten gaan en samen in Wijhe privé een plek bieden aan mensen die om verschillende redenen niet of niet geheel zelfstandig kunnen wonen."